Kursentwicklung im Fokus

Uber Aktie News: Uber gewinnt am Nachmittag an Fahrt

18.09.25 16:11 Uhr
Uber Aktie News: Uber gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 94,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
80,14 EUR 2,26 EUR 2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 94,49 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,49 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,94 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 624.427 Aktien.

Am 17.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 5,51 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 59,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

mehr Analysen