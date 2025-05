Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 89,97 USD abwärts.

Das Papier von Uber befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,1 Prozent auf 89,97 USD ab. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 89,75 USD ein. Bei 90,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 545.695 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,60 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 63,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Uber ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,53 Mrd. USD im Vergleich zu 10,13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Uber am 05.08.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Uber-Aktie reagiert mit Kursrutsch auf enttäuschende Umsätze trotz schwarzer Zahlen

Ausblick: Uber legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor