Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Abend ins Plus
Die Aktie von Uber gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 83,46 USD zu.
Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 83,46 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,60 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 2.807.320 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 101,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 22,19 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 28,91 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Am 04.11.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 13,47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,37 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,31 USD je Uber-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
