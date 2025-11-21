DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.317 +1,1%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,24 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Kursentwicklung

Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

21.11.25 16:08 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 82,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
71,61 EUR -0,67 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 82,37 USD abwärts. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,19 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 960.949 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 23,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 13,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 11,19 Mrd. USD umsetzen können.

Uber wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

mehr Analysen