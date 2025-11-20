Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Donnerstagabend herbe Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 7,2 Prozent auf 83,10 USD nach.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 7,2 Prozent auf 83,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 83,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 90,50 USD. Zuletzt wechselten 3.067.504 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,98 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 04.11.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 3,11 USD gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent auf 13,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 5,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Uber-Aktie knickt dennoch ein: Quartalszahlen besser als erwartet

Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor