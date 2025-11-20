DAX23.494 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.071 +2,3%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
Aktienentwicklung

Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

20.11.25 16:09 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 89,32 USD.

Die Uber-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 89,32 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 88,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,50 USD. Bisher wurden heute 432.436 Uber-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Mit einem Zuwachs von 14,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 33,58 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 13,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 11,19 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Uber am 11.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 5,29 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
