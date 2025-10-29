DAX24.259 -0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nokia 870737 Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen
Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis

29.10.25 11:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Foxconn (Hon Hai Precision Industry)
5,70 USD 2,45 USD 75,16%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
179,74 EUR 4,16 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,88 EUR 0,20 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Uber
82,59 EUR -0,78 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Der Autokonzern Stellantis arbeitet mit Nvidia, Uber und Foxconn bei der Entwicklung fahrerloser Taxis zusammen, wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten. Die Kooperation werde die gemeinsame Entwicklung und den Einsatz von autonomen Fahrzeugen für Robotaxi-Dienste weltweit erkunden, und die Unternehmen planen, die Fahrzeugproduktion im Jahr 2028 aufzunehmen.

Wer­bung

Im Rahmen der Vereinbarung wird Stellantis die Fahrzeuge entwerfen, entwickeln und herstellen, während Nvidia die Software für das autonome Fahren liefert und Foxconn bei der Hardware und Systemintegration mitarbeitet.

Uber wird die Robotaxis betreiben und plant, zunächst 5.000 dieser Fahrzeuge in ausgewählten Städten weltweit auf die Straße zu bringen. Die ersten Fahrzeuge sollen in den USA eingesetzt werden. In den kommenden Jahren sind der Mitteilung zufolge Pilotprogramme und Tests geplant.

"Wir haben Plattformen für autonome Fahrzeuge entwickelt, um die wachsende Nachfrage zu bedienen, und durch die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in den Bereichen KI, Elektronik und Mobilitätsdienste wollen wir eine skalierbare Lösung schaffen", sagte Stellantis-CEO Antonio Filosa laut der Mitteilung.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 06:46 ET (10:46 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Foxconn (Hon Hai Precision Industry)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Foxconn (Hon Hai Precision Industry)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Uber

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen