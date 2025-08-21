Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Uber zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 96,22 USD zu.
Das Papier von Uber legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 96,22 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,22 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 270.610 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 10.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 97,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit einem Kursverlust von 38,34 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,23 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
