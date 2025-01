Uber Aktie News: Uber am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 68,64 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,92 USD an. Bei 68,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 510.482 Uber-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 87,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 21,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 54,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,89 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Uber ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 9,29 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 05.02.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 11.02.2026 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

