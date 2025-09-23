Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 97,19 USD nach.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 97,19 USD abwärts. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 96,95 USD. Bei 98,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 819.861 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,93 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 18.12.2024 auf bis zu 59,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an