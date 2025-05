Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Mittwochnachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 89,43 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 89,43 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 89,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 89,29 USD. Zuletzt wurden via New York 343.230 Uber-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 93,60 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,66 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 54,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 38,51 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,31 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Uber am 05.08.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,90 USD je Aktie belaufen.

