Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 96,80 USD. Bei 97,20 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 96,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 370.747 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,65 Mrd. USD im Vergleich zu 10,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Uber rechnen Experten am 10.11.2026.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

