Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI
So bewegt sich Uber

Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Abend vor

28.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Uber zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 96,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
83,37 EUR 0,40 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 20:07 Uhr 0,1 Prozent. Die Uber-Aktie legte bis auf 97,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 96,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.043.084 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 5,32 Prozent niedriger. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Nachrichten zu Uber

DatumMeistgelesen
Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
