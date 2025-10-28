Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Abend vor

So bewegt sich Uber

Die Aktie von Uber zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 96,55 USD.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 20:07 Uhr 0,1 Prozent. Die Uber-Aktie legte bis auf 97,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 96,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.043.084 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 5,32 Prozent niedriger. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

