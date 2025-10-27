DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.646 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen mit Rekorden -- Bitcoin zieht deutlich an -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
Notierung im Blick

Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Abend gestärkt

27.10.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von Uber zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 96,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
82,97 EUR 1,66 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Uber legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 96,20 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 96,39 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 95,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 822.450 Aktien.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 6,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 59,33 USD erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,47 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,70 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

