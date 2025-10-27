Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 95,15 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 95,15 USD. Bei 96,19 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 434.617 Stück.
Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 6,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 18.12.2024 Kursverluste bis auf 59,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.
Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Uber-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
