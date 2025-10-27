DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.577 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1639 +0,1%Öl65,91 +0,3%Gold3.993 -2,1%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

27.10.25 16:08 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 95,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
82,42 EUR 1,11 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 95,15 USD. Bei 96,19 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 434.617 Stück.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 6,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 18.12.2024 Kursverluste bis auf 59,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Uber-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
