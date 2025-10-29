Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 95,97 USD.

Die Uber-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 95,97 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,21 USD. Mit einem Wert von 96,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 486.633 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,26 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,18 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,65 Mrd. USD – ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

