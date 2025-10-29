DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.970 +0,6%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1597 -0,5%Öl64,75 +0,5%Gold3.946 +0,2%
Aktie im Blick

Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Mittwochabend stärker

29.10.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Mittwochabend stärker

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 96,16 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 96,16 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 96,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,11 USD. Zuletzt wechselten 1.079.055 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 6,05 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 59,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Mit Abgaben von 38,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Uber gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Uber.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

