Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 75,17 USD.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 75,17 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,15 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 222.408 Stück.

Bei 82,10 USD markierte der Titel am 05.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 8,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,23 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Analyse gewährt Einblick: Das sind die Top-Positionen der Hedgefonds

Uber-Aktie sinkt: Millionen-Buße für Uber wegen Fahrerdaten-Übermittlung