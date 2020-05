Amazon greift nach größter Kinokette der Welt AMC - Warum der Deal Sinn macht

• Amazon soll AMC übernehmen wollen• Kinokette in starken Turbulenzen• Amazon könnte zum Schnäppchenpreis zum Global Player aufsteigen

Auslöser der Spekulationen ist die britische Zeitung "Daily Mail", die einen Bericht über das Übernahmeinteresse von Amazon an AMC veröffentlicht hatte. Unter Berufung auf Quellen hieß es in dem Blatt, dass AMC Entertainment und Amazon in Gesprächen über eine mögliche Übernahme seien. Unklar war in diesem Zusammenhang allerdings, ob die Gespräche derzeit noch laufen. Auch der Ausgang des Deals oder ob es tatsächlich auf eine Übernahme von AMC durch Amazon hinauslaufen wird, ist dem Bericht zufolge nicht sicher.

Steigt Amazon jetzt groß ins Kinogeschäft ein?

AMC bekam die Corona-Pandemie zuletzt massiv zu spüren. Die globale Schließung von Kinos, eine der Maßnahmen, mit der die Ausbreitung von COVID-19 verlangsamt werden sollte, hat dem ohnehin bereits kriselnden Kinobetreiber schwer zugesetzt. Auch hierzulande hatte das Unternehmen infolge des Lockdowns zuletzt keine Einnahmen: Rund 12 Dutzend von AMC betriebene UCI Kinowelt-Filmtheater blieben in den vergangenen Wochen geschlossen.

Dem Bericht zufolge soll es in den Übernahmegesprächen zunächst um die AMC Theatres in Großbritannien gegangen sein, schlussendlich habe Amazon-Chef Bezos aber den Gesamtkonzern ins Visier genommen.

Ein Zukauf dieser Größe würde Amazon mit einem Schlag an die Spitze im Kinobereich katapultieren, denn AMC ist stark verflochten und weltweiter Marktführer. Amazon hatte bereits in der Vergangenheit Interesse an einem Einstieg im Kinosegment angemeldet, war mit seinem Interesse an der Kinokette Landmark Theatres aber nicht erfolgreich gewesen. Nun könnte der Internetgigant mit dem Griff nach AMC gleich in einer ganz anderen Liga mitspielen.

Bislang gehört Amazon mit seinem zum Prime-Service gehörenden Streamingangebot Amazon Video neben Netflix und Disney+ von Walt Disney zu den größten Streaminganbietern für Filme und Serien. Mit dem Kauf von AMC könnte das Unternehmen seinen Einfluss in Hollywood massiv ausbauen, der Kauf der Kette könnte eine sinnvolle Ergänzung für den hauseigenen Streamingdienst darstellen.

Analyst: Transaktion wäre positiv für Amazon

Analyst Eric Wold von B. Riley FBR bewertet die vermeintlichen Amazon-Pläne, den Kauf von AMC betreffend, positiv. In einer Mitteilung an Kunden, aus der "MarketWatch" zitiert, hieß es zuletzt: "Da Amazon nicht von anderen Veröffentlichungsfenstern abhängig ist, die über seinen eigenen Abonnementdienst hinausgehen (außer um sich für Branchenauszeichnungen zu qualifizieren), würden wir durch die Akquisition eines großen Ausstellers eine verstärkte Kontrolle über das Kinofenster als eine zusätzliche Einnahmequelle für Amazon ansehen […]" so der Experte. Darüber hinaus könne die Kinokette auch als attraktives Marketinginstrument genutzt werden und dem Unternehmen zusätzlich Abonnenten bescheren.

AMC ist aktuell zum Schnäppchenpreis zu haben. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist in den vergangenen Monaten massiv gesunken, aktuell ist der Konzern an der Börse 306,44 Millionen Dollar wert. Die AMC-Aktie hat innerhalb des letzten Jahres 60 Prozent verloren - die Tatsache, dass die Anteilsscheine nach Bekanntwerden des vermutlichen Übernahmeinteresses von Amazon am Montag 30 Prozent zulegen konnte, sind aufs Jahr gesehen nur eine kleine Schönheitskorrektur.



