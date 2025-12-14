DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.802 -0,1%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Die Macht der Seltenen Erden: Warum Elektro-, Rüstungsindustrie & Co. von ihnen abhängig ist Die Macht der Seltenen Erden: Warum Elektro-, Rüstungsindustrie & Co. von ihnen abhängig ist
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ukraine greift mit Drohnen Russlands Ölindustrie an

14.12.25 09:57 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine hat mit einem Drohnenangriff im russischen Gebiet Wolgograd einen Großbrand in dem Öldepot der Stadt Urjupinsk ausgelöst. Gouverneur Andrej Botscharow teilte am Morgen mit, dass benachbarte Häuser evakuiert worden seien. "Nach vorläufigen Angaben wurde niemand verletzt."

Wer­bung

Nach Botscharows Darstellung lösten Trümmer abgeschossener Drohnen den Brand aus. Die Ukraine nimmt immer wieder Anlagen der russischen Ölindustrie unter Drohnenbeschuss, weil Moskau mit den Einnahmen aus dem Energieverkauf auch seine Kriegsmaschinerie finanziert.

In der Stadt Jaroslawl wurde laut Berichten in sozialen Netzwerken eine Ölraffinerie angegriffen. Eine offizielle Stellungnahme von den Behörden gab es zunächst nicht. Im Gebiet Krasnodar bestätigten die Behörden einen Drohnenangriff auf das Dorf Afipski. Bewohner meldeten Explosionen an einer Ölraffinerie.

Selenskyj wird in Berlin erwartet

Nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums zerstörte die Flugabwehr 141 ukrainische Drohnen in der Nacht oder fing sie ab. Zu Schäden machte das Ministerium wie immer keine Angaben. Die Folgen der Kiewer Attacken stehen in keinem Verhältnis zu den massiven Verwüstungen durch die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine.

Wer­bung

Die Ukraine will mit diesen Gegenangriffen im russischen Angriffskrieg auch Stärke demonstrieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte vor seiner Reise nach Berlin zu neuen Verhandlungen für ein Ende russischen Angriffskrieges, dass Kiew seine Position behaupte. Er wird heute oder morgen zu den Gesprächen mit US-Vertretern und Europäern erwartet. Die Ukraine wehrt sich inzwischen seit fast vier Jahren gegen die russische Invasion./mau/DP/zb