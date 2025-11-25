DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.589 -1,3%Euro1,1571 +0,4%Öl62,64 -1,2%Gold4.132 -0,1%
Ukraine sanktioniert russische Getreideschiffe

25.11.25 22:08 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat Strafmaßnahmen gegen mehr als 50 Schiffe verhängt, mit denen Russland Getreide aus den besetzten Gebieten exportieren lässt. Das teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache mit. "Dies ist eine neue Richtung unserer Sanktionen, und ein Teil dieser Schiffe wurde bereits von unseren Partnern sanktioniert, aber nicht alle, und wir werden diesen Druck weiter verstärken", sagte er in Kiew. Die Ukraine hat bereits internationale Sanktionen gegen Tanker, die russisches Öl transportieren, um eigene Maßnahmen ergänzt.

56 Schiffe auf der Strafliste

Selenskyjs Präsidentenbüro veröffentlichte die Liste der 56 Getreideschiffe mit deren Eignern. Den Schiffen wurde das Anlaufen ukrainischer Häfen untersagt, auch jede Geschäfte unter Verwendung dieser Frachter sind verboten. Die meisten Schiffe fahren demnach unter russischer Flagge, einige auch unter der Flagge Panamas oder anderer Staaten.

In den von russischen Truppen besetzten Gebieten im Süden der Ukraine wird weiter Getreide angebaut, das Russland auch in andere Länder exportiert. Genutzt werden dazu Häfen auf der Krim und an der russischen Südküste. Die Ukraine spricht von gestohlenem Getreide. Ihre eigenen Agrarausfuhren laufen über Odessa und die Häfen im Donau-Delta./fko/DP/he