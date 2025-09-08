DAX23.714 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.663 +0,3%Nas21.771 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1725 -0,3%Öl66,82 +0,9%Gold3.639 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienentwicklung

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verbilligt sich am Dienstagnachmittag

09.09.25 16:10 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 511,00 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
439,50 EUR 1,80 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 511,00 USD abwärts. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 511,00 USD. Mit einem Wert von 514,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 17.133 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 539,00 USD erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,48 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 39,53 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,37 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

In eigener Sache

Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen