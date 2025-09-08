Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verbilligt sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 511,00 USD abwärts.
Die Ulta Beauty-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 511,00 USD abwärts. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 511,00 USD. Mit einem Wert von 514,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 17.133 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 539,00 USD erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,48 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 39,53 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD umgesetzt.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,37 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.03.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Loop Capital
|27.05.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|BB&T Capital Markets
|11.03.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
