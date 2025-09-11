Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Ulta Beauty

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 516,44 USD abwärts.

Die Ulta Beauty-Aktie notierte um 20:03 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 516,44 USD. In der Spitze fiel die Ulta Beauty-Aktie bis auf 513,45 USD. Bei 521,08 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.598 Ulta Beauty-Aktien.

Bei 539,00 USD erreichte der Titel am 04.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2025 Kursverluste bis auf 309,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,16 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Ulta Beauty-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Ulta Beauty veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 24,37 USD je Ulta Beauty-Aktie.

