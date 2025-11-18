Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verzeichnet am Nachmittag Verluste

Ulta Beauty im Fokus

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ulta Beauty befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 503,66 USD ab.

Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:45 Uhr um 1,2 Prozent auf 503,66 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Ulta Beauty-Aktie bis auf 501,98 USD. Mit einem Wert von 504,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 6.687 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 572,11 USD an. Gewinne von 13,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2025 Kursverluste bis auf 309,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 38,64 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 24,49 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen