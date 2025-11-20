Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 502,86 USD.
Um 15:51 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 502,86 USD zu. Die Ulta Beauty-Aktie zog in der Spitze bis auf 506,00 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 499,94 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.560 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 13,77 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 38,55 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie.
Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2,79 Mrd. USD gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,49 USD im Jahr 2026 aus.
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
