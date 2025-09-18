Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty zieht am Mittwochabend an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 532,43 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:02 Uhr 1,5 Prozent auf 532,43 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 533,00 USD. Bei 524,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 52.601 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2025 auf bis zu 539,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 1,23 Prozent wieder erreichen. Am 14.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 309,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 72,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 28.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,78 USD, nach 5,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 24,42 USD in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
