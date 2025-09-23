DAX23.722 +0,5%ESt505.479 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.368 +0,2%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,43 +0,9%Gold3.755 -0,3%
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Aktienkurs aktuell

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

24.09.25 16:09 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 531,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
442,30 EUR 5,20 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 531,19 USD. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 531,95 USD. Bei 524,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.139 Ulta Beauty-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (539,00 USD) erklomm das Papier am 04.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 71,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 24,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
