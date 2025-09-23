Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 531,19 USD.

Um 15:50 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 531,19 USD. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 531,95 USD. Bei 524,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.139 Ulta Beauty-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (539,00 USD) erklomm das Papier am 04.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 71,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 24,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen