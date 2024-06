Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die BMW-Aktie

Aktien wechseln den Besitzer

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt BMW ins Blickfeld.

Für den 31.05.2024 wurde bei BMW ein Insiderdeal gemeldet. Die Transaktion wurde am 03.06.2024 offengelegt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 31.05.2024 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 9.877 Aktien zum Preis von jeweils 92,74 EUR den Besitzer. Im Endeffekt sprang die BMW-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR zu.

Das Papier von BMW gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR abwärts. In der Summe wechselten via FSE 860 BMW-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 55,09 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 571.791.680 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 31.05.2024 BMW-Anteile gehandelt. Bei einem Kurs von 92,74 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 9.877 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net