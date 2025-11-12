DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.243 +0,5%Euro1,1578 -0,1%Öl64,94 -0,3%Gold4.106 -0,5%
Umfrage: Geld für Paare kein Tabuthema

12.11.25 05:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Life AG (N)
878,60 CHF 3,80 CHF 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GARCHING (dpa-AFX) - Geld und Gehalt sind nach einer neuen Umfrage für die ganz große Mehrheit der Paare in Deutschland keine Tabuthemen: Gut 95 Prozent wissen demnach, wieviel Partner oder Partnerin verdienen, hat das Umfrageinstitut Yougov ermittelt. Besonders streitträchtig ist das Thema demnach nicht: 54 Prozent der 1022 Befragten sagten auch, dass sie noch nie über Geld gestritten hätten. Und nur eine kleine Minderheit von 2 Prozent räumte regelmäßige Konflikte über die Finanzen ein.

Die Demoskopen befragten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ende September und Anfang Oktober. Auftraggeber war die Finanzberatung Swiss Life Select, eine Tochter der Schweizer Lebensversicherung. Verlässliche Daten aus früheren Jahrzehnten gibt es zwar nicht, doch anekdotisch ist in vielen Familien überliefert, dass Vater oder Großvater ihre Frauen über die Höhe ihres Gehalts im Dunkeln zu lassen pflegten.

Wissen heißt nicht unbedingt teilen

Die Umfrage deutet darauf, dass das heute die Ausnahme ist: 87 Prozent antworteten, dass in einer Beziehung offen über die Finanzen gesprochen werden sollte. Allerdings gibt es offenkundig in dieser Hinsicht nach wie vor einen kleinen Geschlechtsunterschied: 89 Prozent der Frauen befürworteten das offene Gespräch über Geldthemen, bei den Männern war dieser Anteil mit 85 Prozent etwas geringer.

Das bedeutet allerdings nicht, dass eine Mehrheit nur noch gemeinsam mit dem jeweiligen Partner oder Partnerin über das eigene Geld entscheiden wollte: 75 Prozent sind "voll und ganz" oder zumindest "eher" der Meinung, dass beide Seiten jeweils selbstbestimmt über ihr Geld verfügen sollten./cho/DP/zb

