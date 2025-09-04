DAX23.754 +0,7%ESt505.352 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.425 +0,1%Nas21.878 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1745 +0,2%Öl65,92 +0,4%Gold3.637 +1,4%
Kursverlauf

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour verliert am Nachmittag

08.09.25 16:10 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour verliert am Nachmittag

Die Aktie von Under Armour gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 5,02 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,41 EUR -0,04 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 5,02 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Under Armour-Aktie bei 5,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,12 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 273.835 Stück.

Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 11,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 136,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Bei 4,80 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,50 USD.

Am 08.08.2025 lud Under Armour zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,068 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
