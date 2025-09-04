Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Dienstagabend verlustreich

So bewegt sich Under Armour

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 5,04 USD abwärts.

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 5,04 USD. Bei 5,02 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,08 USD. Zuletzt wechselten 493.806 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 57,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 4,80 USD. Abschläge von 4,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 08.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,14 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,068 USD in den Büchern stehen haben wird.

