Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 5,00 USD.

Die Under Armour-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 5,00 USD. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,00 USD. Zuletzt wurden via New York 243.300 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 137,94 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,00 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,068 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Experten sehen bei Under Armour-Aktie Potenzial

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingefahren