Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Under Armour. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 4,95 USD.
Um 15:52 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 4,95 USD. Zwischenzeitlich stieg die Under Armour-Aktie sogar auf 4,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,87 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.793 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 140,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2025 bei 4,77 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 3,74 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.
Under Armour gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,068 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
