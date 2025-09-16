Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour reagiert am Abend positiv

DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,31 +0,1%Dow45.888 +0,3%Nas22.226 -0,5%Bitcoin97.698 -0,7%Euro1,1848 -0,1%Öl67,74 -1,1%Gold3.650 -1,1%
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
17.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 5,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,20 EUR 0,11 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Under Armour legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 5,02 USD. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 5,03 USD. Bei 4,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 798.245 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2025 bei 4,77 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 08.08.2025. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,068 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

