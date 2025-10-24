DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.227 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,64 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Profil
Aktienentwicklung

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gewinnt am Freitagnachmittag

24.10.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,17 EUR 0,01 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,88 USD. Bei 4,91 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 149.583 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 11,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 58,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 4,72 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,18 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. USD gelegen.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,053 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Nachrichten zu Under Armour Inc.

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
