Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zieht am Abend an

Kursverlauf

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,86 USD.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,86 USD zu. Die Under Armour-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,91 USD an. Mit einem Wert von 4,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 553.899 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 11,89 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 144,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 4,72 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Under Armour rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,053 USD im Jahr 2026 aus.

