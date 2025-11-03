Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uniper zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 30,30 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 30,30 EUR. In der Spitze gewann die Uniper-Aktie bis auf 30,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.419 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 56,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 29,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 3,63 Prozent Luft nach unten.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,233 EUR ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.

