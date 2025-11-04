Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 29,55 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,2 Prozent auf 29,55 EUR. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 29,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,95 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321 Stück gehandelt.
Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 60,07 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.
Am 07.08.2025 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 14,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,74 Mrd. EUR eingefahren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Uniper-Aktie.
Redaktion finanzen.net
