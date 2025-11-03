DAX24.124 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,46 -3,0%Nas23.806 +0,3%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
Notierung im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper gibt am Nachmittag ab

03.11.25 16:08 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 29,95 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 29,95 EUR. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 29,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.047 Uniper-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 47,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,20 EUR ab. Mit Abgaben von 2,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

