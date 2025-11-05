Uniper Aktie News: Anleger greifen bei Uniper am Mittwochvormittag zu
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 29,75 EUR.
Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 29,75 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,75 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 268 Uniper-Aktien.
Bei einem Wert von 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Mit einem Zuwachs von 58,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 1,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 07.08.2025 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 11,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
