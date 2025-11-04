Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 29,55 EUR.

Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 29,55 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 29,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 574 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 60,07 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 29,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 1,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Uniper-Aktie.

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

