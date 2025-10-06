Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Uniper

Die Aktie von Uniper gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 32,90 EUR nach.

Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 32,90 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 32,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.008 Uniper-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2024 bei 52,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,66 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,233 EUR ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,13 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

