Uniper im Blick

Uniper Aktie News: Uniper gibt am Vormittag ab

06.10.25 09:27 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 33,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
33,70 EUR -0,30 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 33,45 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,45 EUR ab. Mit einem Wert von 33,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2025 Kursverluste bis auf 33,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 0,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Uniper veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Redaktion finanzen.net

