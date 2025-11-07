DAX23.555 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,62 +0,1%Gold3.995 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

07.11.25 16:08 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 28,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
28,50 EUR 0,55 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:46 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 28,00 EUR ab. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 1.515 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 47,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 68,93 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 06.11.2025. Abschläge von 2,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,233 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,19 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 11,80 Mrd. EUR, gegenüber 16,53 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,62 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

