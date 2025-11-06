Uniper Aktie News: Uniper büßt am Mittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 28,80 EUR.

Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 28,80 EUR abwärts. Bei 27,30 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,60 EUR. Bisher wurden heute 7.412 Uniper-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 47,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,24 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 5,21 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 11,80 Mrd. EUR, gegenüber 16,53 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,62 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

