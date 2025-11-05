Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 29,55 EUR.

Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,2 Prozent auf 29,55 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 29,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 584 Uniper-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 37,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 1,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Uniper seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,13 Prozent zurück. Hier wurden 11,80 Mrd. EUR gegenüber 13,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

