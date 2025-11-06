Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag tiefrot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 27,50 EUR.

Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 5,3 Prozent auf 27,50 EUR nach. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 27,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.770 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,30 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,233 EUR.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 28,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,53 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

