Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Uniper zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 36,05 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 16:00 Uhr 0,1 Prozent. Die Uniper-Aktie legte bis auf 36,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 1.263 Stück.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.08.2025 auf bis zu 35,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 2,77 Prozent sinken.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,233 EUR ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

