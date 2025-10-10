Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag im Plus

Uniper im Blick

Die Aktie von Uniper zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 32,85 EUR.

Das Papier von Uniper legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 32,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 33,05 EUR. Mit einem Wert von 32,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 602 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 49,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 34,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 31,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

