Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 32,85 EUR.

Um 09:02 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 32,85 EUR ab. Die Uniper-Aktie sank bis auf 32,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 630 Uniper-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 49,97 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 34,26 Prozent niedriger. Am 07.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 3,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.

